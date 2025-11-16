Киев
Кардонат кидди (Cardonat kiddy)

Львив (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Львив
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
379,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
460,80
Экономия при брони: -78,65 грн
382,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони: -84,40 грн
379,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
467,81
Экономия при брони: -85,42 грн
382,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
481,10
Экономия при брони: -89,25 грн
391,85 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
474,30
Экономия при брони: -94,50 грн
379,80 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
472,80
Экономия при брони: -93,00 грн
379,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони: -84,40 грн
379,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
463,70
Экономия при брони: -83,90 грн
379,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
472,80
Экономия при брони: -93,00 грн
379,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
492,63
Экономия при брони: -98,46 грн
394,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
464,20
Экономия при брони: -84,40 грн
379,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
447,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Князя Романа, 26
1.1 км
Кардонат Кидди капсулы №30
Сперко Украина
452,05
Экономия при брони: -69,70 грн
382,35 грн
