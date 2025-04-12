Кальципотриол, комбинации

Псотриол (Psotriol)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Псотриол
Псотриол
Мазь 50 мкг/г + 0,5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
от 434,67 грн
в 537 аптеках
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Псотриол
Псотриол
Гель 50 мкг/г + 0,5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
от 433,00 грн
в 385 аптеках
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Цены в Киев
от 433,00 грн
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Характеристики
Производитель
Dermapharm AG
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
50 мкг/г + 0,5 мг/г
Вес
30 г
ATC-группа
Регистрация
UA/19635/02/01 от 29.09.2022