Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -29,20 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -42,40 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
556,40
Экономия при брони: -37,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
540,88
Экономия при брони: -31,44 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
551,44
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -32,60 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
531,51
Экономия при брони: -22,07 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
531,51
Экономия при брони: -22,07 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -32,60 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
544,03
Экономия при брони: -24,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
544,92
Экономия при брони: -35,48 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
528,69
Экономия при брони: -19,25 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн