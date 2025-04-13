Харьков (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
529,32
Экономия при брони: -19,57 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
539,33
Экономия при брони: -19,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
545,41
Экономия при брони: -35,66 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
555,72
Экономия при брони: -36,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -15,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -25,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
544,18
Экономия при брони: -34,43 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
544,18
Экономия при брони: -34,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
535,71
Экономия при брони: -26,27 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
542,43
Экономия при брони: -32,68 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG