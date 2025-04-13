Киев (адрес не указан)
Доступно в 536 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -31,00 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
569,53
Экономия при брони: -86,56 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
530,11
Экономия при брони: -23,66 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
537,60
Экономия при брони: -31,15 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
540,77
Экономия при брони: -31,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -17,80 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
545,65
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
525,79
Экономия при брони: -19,34 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
522,60
Экономия при брони: -15,68 грн