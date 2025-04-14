Одесса (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
530,01
Экономия при брони: -23,56 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
543,56
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
528,74
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
500,26
Экономия при брони: -18,68 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
529,20
Экономия при брони: -19,76 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
536,42
Экономия при брони: -29,97 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
550,14
Экономия при брони: -30,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
524,72
Экономия при брони: -18,27 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
502,15
Экономия при брони: -20,57 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
538,57
Экономия при брони: -29,13 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
549,09
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
547,26
Экономия при брони: -27,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
541,16
Экономия при брони: -21,77 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
541,16
Экономия при брони: -21,77 грн