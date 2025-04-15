Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
533,30
Экономия при брони: -23,86 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
543,72
Экономия при брони: -24,33 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
538,67
Экономия при брони: -32,31 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
538,77
Экономия при брони: -32,32 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
535,41
Экономия при брони: -29,05 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,50 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -48,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
484,30
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -38,80 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -34,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -48,60 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -44,70 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,30
Экономия при брони: -38,80 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
537,54
Экономия при брони: -31,09 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
548,12
Экономия при брони: -31,71 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
522,10
Экономия при брони: -48,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,60
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
512,60
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Псотриол мазь 50 мкг/г + 0.5 мг/г туба 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -35,40 грн
Псотриол гель 50 мкг/г + 0.5 мг/г флакон 30 г №1
Dermapharm AG
508,90
Экономия при брони: -31,50 грн