Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системыД-манноза (D-mannose) Д-манноза (D-mannose) (562802) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1015,38 грн Без рецепта 20 шт от 1015,38 грн В наличии в 18 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель НОВЕКО УКРАИНА Форма выпуска Жидкость Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы