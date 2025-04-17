Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1663,58
Экономия при брони: -111,38 грн
1552,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1195,00 грн
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Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
136.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1666,70
Экономия при брони: -114,50 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Берестейский, 87
191.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1641,44
Экономия при брони: -71,33 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
193.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1643,01
Экономия при брони: -72,90 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
196.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1633,07
Экономия при брони: -62,96 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
196.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1641,44
Экономия при брони: -71,33 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
197.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1663,69
Экономия при брони: -93,58 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
199.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1658,64
Экономия при брони: -88,53 грн
1570,11 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Макеевская, 7
199.2 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
201.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
203.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,50 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
209.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1652,17
Экономия при брони: -82,06 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Кицмань, ул. Независимости, 20/1
218.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1655,63
Экономия при брони: -103,43 грн
1552,20 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1054,00
Экономия при брони: -47,60 грн
1006,40 грн
D.s.
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 16-А
277.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1208,00 грн
D.s.
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
277.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1208,00 грн
D.s.
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 221
277.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1208,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,00
Экономия при брони: -2,00 грн
1338,00 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
286.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1630,82
Экономия при брони: -78,62 грн
1552,20 грн