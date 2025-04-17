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Д-манноза (D-mannose)
Д-манноза (D-mannose)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1662,27
Экономия при брони:
-92,16 грн
1570,11
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
122.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Макеевская, 7
124.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1648,69
Экономия при брони:
-78,58 грн
1570,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1648,06
Экономия при брони:
-77,95 грн
1570,11
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1319,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1667,79
Экономия при брони:
-97,68 грн
1570,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
129.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1651,38
Экономия при брони:
-81,27 грн
1570,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
131.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1637,02
Экономия при брони:
-66,91 грн
1570,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 87
132.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1640,17
Экономия при брони:
-70,06 грн
1570,11
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
203.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1613,35
Экономия при брони:
-61,15 грн
1552,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1054,00
Экономия при брони:
-47,60 грн
1006,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 65
307.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1608,67
Экономия при брони:
-56,47 грн
1552,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
314.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1651,57
Экономия при брони:
-99,37 грн
1552,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
323.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1620,84
Экономия при брони:
-68,64 грн
1552,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
323.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1195,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
336.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1319,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
338.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1653,60
Экономия при брони:
-101,40 грн
1552,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
1338,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
381.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1654,35
Экономия при брони:
-93,19 грн
1561,16
грн
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