Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1687,20
Экономия при брони: -117,09 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1681,83
Экономия при брони: -111,72 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1669,05
Экономия при брони: -98,94 грн
1570,11 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
7.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1377,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Макеевская, 7
8.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1377,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1636,07
Экономия при брони: -65,96 грн
1570,11 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1377,00 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Берестейский, 87
9.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1661,16
Экономия при брони: -91,05 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
9.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1688,14
Экономия при брони: -118,03 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1651,06
Экономия при брони: -80,95 грн
1570,11 грн
В городах рядом
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1054,00
Экономия при брони: -47,60 грн
1006,40 грн
Аптека копейка
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
182.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1612,73
Экономия при брони: -60,53 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
190.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1613,04
Экономия при брони: -60,84 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
202.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1660,00
Экономия при брони: -107,80 грн
1552,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
202.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1227,00 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
247.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1377,00 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
248.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1652,66
Экономия при брони: -100,46 грн
1552,20 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00 грн
Аптека копейка
Кременчуг, просп. Свободы, 65
257.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1667,80
Экономия при брони: -115,60 грн
1552,20 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
346.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00 грн