Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1668,10
Экономия при брони: -97,99 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1669,52
Экономия при брони: -99,41 грн
1570,11 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1653,27
Экономия при брони: -83,16 грн
1570,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1634,57
Экономия при брони: -82,37 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1147,35
Экономия при брони: -48,27 грн
1099,08 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1630,82
Экономия при брони: -78,62 грн
1552,20 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
108.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1340,50 грн
Народная аптека
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
113.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Соборная, 18-А
114.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1630,71
Экономия при брони: -60,60 грн
1570,11 грн
Аптека копейка
Каменское, ул. Соборная, 6-А
114.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1679,94
Экономия при брони: -109,83 грн
1570,11 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1268,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1268,00 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1268,00 грн
Аптека копейка
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
129.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1664,99
Экономия при брони: -112,79 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
130.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1662,34
Экономия при брони: -110,14 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
131.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1672,84
Экономия при брони: -102,73 грн
1570,11 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1300,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1268,00 грн