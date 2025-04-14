Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1651,06
Экономия при брони: -80,95 грн
1570,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1651,53
Экономия при брони: -90,37 грн
1561,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1645,10
Экономия при брони: -83,94 грн
1561,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1618,58
Экономия при брони: -57,42 грн
1561,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1675,99
Экономия при брони: -105,88 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1668,10
Экономия при брони: -97,99 грн
1570,11 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1670,04
Экономия при брони: -108,88 грн
1561,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1654,04
Экономия при брони: -92,88 грн
1561,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 58
164.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1656,10
Экономия при брони: -103,90 грн
1552,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1661,16
Экономия при брони: -91,05 грн
1570,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
167.7 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1666,70
Экономия при брони: -114,50 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
168.1 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1658,16
Экономия при брони: -88,05 грн
1570,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
168.2 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1309,28
Экономия при брони: -67,52 грн
1241,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
184.6 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1611,95
Экономия при брони: -59,75 грн
1552,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1636,75
Экономия при брони: -84,55 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
185.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1615,54
Экономия при брони: -63,34 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
185.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1630,98
Экономия при брони: -78,78 грн
1552,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
185.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1667,33
Экономия при брони: -115,13 грн
1552,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1660,00
Экономия при брони: -107,80 грн
1552,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 53 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 4
187.9 км
D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл №20
Новеко Украина
1657,22
Экономия при брони: -87,11 грн
1570,11 грн