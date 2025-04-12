МелаМаг-B6 (MelaMag-B6)
МелаМаг-B6 инструкция по применению
Состав
Состав: 1 саше содержит: мелатонин — 3 мг (mg), магния цитрат — 1800 мг (mg), в пересчете на элементарный магний — 300 мг (mg), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) — 3 мг (mg);
другие составляющие: сорбитол, сукралоза.
Характеристика
натуральный комплекс МелаМаг-B6 в качестве диетической добавки к рациону питания является дополнительным источником мелатонина, магния и витамина В6.
Употребляется для нормализации сна за счет мелатонина, который ускоряет засыпание, улучшает качество и продолжительность сна, регулирует изменения фаз и циркадные ритмы, устраняет частые ночные пробуждения, обеспечивает полноценный отдых и легкое пробуждение утром.
За счет магния и витамина В6 улучшается работа нервной системы, устраняются раздражительность, тревожность, беспокойство, проявления стресса, слабость, усталость, мышечные судороги, нарушения сна, вызванные дефицитом магния и витамина В6 в организме или повышенной потребностью в магнии (физические и психические перегрузки, стресс, смена климатических поясов, климактерический период, пожилой возраст, курение, употребление алкоголя).
МелаМаг-B6 обеспечивает спокойный и глубокий сон ночью, успокаивает при хронической бессоннице вследствие утомляемости, стрессовых реакций, нарушенного психоэмоционального состояния, положительно влияет на процессы адаптации при смене часовых поясов при перелетах и длительных путешествиях, при бессоннице у пожилых людей, повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает настроение, общее и психическое состояние организма, стимулирует иммунную защиту и обладает антиоксидантными свойствами.
Рекомендации по употреблению
способ употребления и дозы: употреблять взрослым по 1 саше в сутки, за 15–30 мин до сна. Содержимое одного саше растворить в ½ стакана питьевой воды комнатной температуры, размешать до полного растворения гранул и выпить.
Срок употребления: до 14 дней, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом. При смене часовых поясов рекомендуется употреблять коротким курсом, при необходимости, до нормализации сна.
Предостережение при употреблении: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет, пациентам с аутоиммунными заболеваниями и лейкозом.
Перед употреблением диетической добавки рекомендована консультация врача.
В составе диетической добавки содержатся подсластители сукралоза и сорбит.
Не употреблять при управлении автомобилем и работе с точными механизмами.
Не превышать указанное рекомендуемое суточное количество.
Не употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.