способ употребления и дозы: употреблять взрослым по 1 саше в сутки, за 15–30 мин до сна. Содержимое одного саше растворить в ½ стакана питьевой воды комнатной температуры, размешать до полного растворения гранул и выпить.

Срок употребления: до 14 дней, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом. При смене часовых поясов рекомендуется употреблять коротким курсом, при необходимости, до нормализации сна.

Предостережение при употреблении: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет, пациентам с аутоиммунными заболеваниями и лейкозом.

Перед употреблением диетической добавки рекомендована консультация врача.

В составе диетической добавки содержатся подсластители сукралоза и сорбит.

Не употреблять при управлении автомобилем и работе с точными механизмами.

Не превышать указанное рекомендуемое суточное количество.

Не употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.

Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Не является лекарственным средством.