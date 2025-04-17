Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,30
Экономия при брони: -30,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,50
Экономия при брони: -30,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
255,77
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
173,63
Экономия при брони: -28,01 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,63
Экономия при брони: -39,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
237,34
Экономия при брони: -43,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
250,92
Экономия при брони: -56,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн