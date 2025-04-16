Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
256,61
Экономия при брони: -54,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
255,27
Экономия при брони: -12,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,55
Экономия при брони: -32,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
265,56
Экономия при брони: -23,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,40
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
232,86
Экономия при брони: -53,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
232,23
Экономия при брони: -54,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
238,23
Экономия при брони: -60,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
232,52
Экономия при брони: -54,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,02
Экономия при брони: -10,42 грн