Львов (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,11
Экономия при брони: -11,44 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
236,05
Экономия при брони: -31,45 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,19
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,40
Экономия при брони: -33,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,30
Экономия при брони: -33,00 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,51
Экономия при брони: -31,72 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,13
Экономия при брони: -24,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,50
Экономия при брони: -33,20 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,10
Экономия при брони: -18,95 грн