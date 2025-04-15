Киев
МелаМаг-B6 (MelaMag-B6)

МелаМаг-B6 (MelaMag-B6)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 100 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,11
Экономия при брони: -11,44 грн
241,67 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
198,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
220,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
220,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
236,05
Экономия при брони: -31,45 грн
204,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,19
Экономия при брони: -3,93 грн
31,26 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,40
Экономия при брони: -33,10 грн
220,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,30
Экономия при брони: -33,00 грн
220,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
189,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
220,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
206,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
220,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,51
Экономия при брони: -31,72 грн
203,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Экономия при брони: -37,90 грн
220,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,13
Экономия при брони: -24,90 грн
165,23 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,50
Экономия при брони: -33,20 грн
220,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
232,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,10
Экономия при брони: -18,95 грн
110,15 грн
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