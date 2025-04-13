Киев (адрес не указан)
Доступно в 466 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
207,60
Экономия при брони: -53,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
251,48
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
264,30
Экономия при брони: -47,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
МелаМаг-B6 гранулы саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"