Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup) (559199) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхипрет сироп инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Растительные компоненты, входящие в состав препарата, обладают секретолитическими и спазмолитическими, а также частично противомикробными свойствами.
Эфирные масла и флавоноиды травы чабреца оказывают бронхоспазмолитическое и секретолитическое действие. Сапонины из листьев плюща также вызывают секретолитический эффект. Кроме того, препараты из листьев плюща оказывают спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру и значительно уменьшают бронхоконстрикцию.
Также был подтвержден антибактериальный эффект препарата, обусловленный тимоловым компонентом эфирного масла из травы чабреца.
Фармакокинетика. Сапонины плюща имеют достаточно низкий показатель резорбции. Тимоловый компонент эфирного масла чабреца выделяется преимущественно легкими. Флавоноиды (например апигенин, лютеолин) травы чабреца расщепляются кишечной микрофлорой и хорошо всасываются в кровь и выделяются или в неизмененном виде, или в виде метаболитов, главным образом почками.
Показания Бронхипрет сироп
лечение острого бронхита и воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием вязкой мокроты.
Применение Бронхипрет сироп
Бронхипрет сироп принимать с помощью мерного колпачка 3 раза в сутки в дозах, указанных в таблице, соответственно возрасту:
|Возраст, лет
|Дозування у мл (3 рази на добу)
|Суточная доза, мл
|2–5
|3,2
|9,6
|6–11
|4,3
|12,9
|≥12
|5,4
|16,2
Неразведенный сироп рекомендуется запивать небольшим количеством жидкости (преимущественно водой), для детей до 6 лет разовую дозу сиропа надо развести в 1 столовой ложке воды. При хранении возможно помутнение или выпадение осадка — это не влияет на эффективность препарата. Перед употреблением сироп следует взбалтывать.
Бронхипрет в форме сиропа можно принимать вместе с пищей и напитками или независимо от еды. Если у пациента чувствительный желудок, Бронхипрет в форме сиропа следует принимать после еды.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к другим лекарственным растениям семейства губоцветных или аралиевых, к пыльце березы, полыни и сельдерея; детский возраст до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов. Бронхипрет сироп не следует принимать больным с наследственной непереносимостью фруктозы.
Побочные эффекты
нечасто возникают желудочно-кишечные нарушения, включая спазмы, тошноту, рвоту, диарею. Очень редко возможны реакции гиперчувствительности, включая затруднение дыхания, кожные высыпания, купероз, зуд, аллергический дерматит, крапивницу, ангионевротический отек.
В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
если симптомы сохраняются более 1 нед или усиливаются при применении, в случае возникновения затрудненного дыхания, лихорадки, выделения гнойной или кровянистой мокроты, больному следует обратиться к врачу.
Из-за содержания этанола 7% (об./об.) следует с осторожностью применять препарат пациентам из групп риска, а именно с заболеваниями печени или эпилепсией, а также не допускать применения сиропа детям в дозах, превышающих рекомендуемые.
Не рекомендуется одновременное применение противокашлевых препаратов, таких как кодеин или декстрометорфан. Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять Бронхипрет в форме сиропа, без консультации с врачом.
Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте 2–4 года требует медицинского диагностирования перед лечением.
Примечание для больных сахарным диабетом. Разовая доза сиропа (5,4 мл) для взрослых содержит в среднем 0,18 хлебной единицы.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с недостаточностью данных о безопасности применения препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не следует применять у детей до 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Сведений о непосредственном влиянии препарата в рекомендованных дозах на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами нет, но пациентам следует учитывать, что Бронхипрет сироп содержит этанол.
Взаимодействия
не отмечено. Этот препарат может быть использован в составе комплексной терапии также в комбинации с антибактериальными лекарственными средствами.
Передозировка
может спровоцировать желудочные расстройства, тошноту, рвоту, диарею и психомоторное возбуждение. В случае передозировки следует обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
для защиты от воздействия света сохранять в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.
После открытия флакона с сиропом препарат можно применять в течение 6 мес.