если симптомы сохраняются более 1 нед или усиливаются при применении, в случае возникновения затрудненного дыхания, лихорадки, выделения гнойной или кровянистой мокроты, больному следует обратиться к врачу.

Из-за содержания этанола 7% (об./об.) следует с осторожностью применять препарат пациентам из групп риска, а именно с заболеваниями печени или эпилепсией, а также не допускать применения сиропа детям в дозах, превышающих рекомендуемые.

Не рекомендуется одновременное применение противокашлевых препаратов, таких как кодеин или декстрометорфан. Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять Бронхипрет в форме сиропа, без консультации с врачом.

Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте 2–4 года требует медицинского диагностирования перед лечением.

Примечание для больных сахарным диабетом. Разовая доза сиропа (5,4 мл) для взрослых содержит в среднем 0,18 хлебной единицы.

Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с недостаточностью данных о безопасности применения препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не следует применять у детей до 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Сведений о непосредственном влиянии препарата в рекомендованных дозах на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами нет, но пациентам следует учитывать, что Бронхипрет сироп содержит этанол.