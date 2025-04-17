Киев
Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)

Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,50
Экономия при брони: -127,90 грн
316,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
158,61 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
308,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
212,48
Экономия при брони: -6,37 грн
206,11 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
375,29
Экономия при брони: -11,26 грн
364,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
400,30
Экономия при брони: -83,70 грн
316,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,90
Экономия при брони: -128,30 грн
316,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
187,60
Экономия при брони: -53,67 грн
133,93 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
390,12
Экономия при брони: -129,69 грн
260,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -72,60 грн
316,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
172,51 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
255,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
235,56
Экономия при брони: -12,58 грн
222,98 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,61
Экономия при брони: -37,09 грн
311,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
170,97 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
272,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,90
Экономия при брони: -128,30 грн
316,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
286,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
212,72
Экономия при брони: -60,83 грн
151,89 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
342,57
Экономия при брони: -61,69 грн
280,88 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -72,60 грн
316,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
149,78 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
254,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
210,53
Экономия при брони: -58,96 грн
151,57 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
343,93
Экономия при брони: -70,24 грн
273,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
193,70
Экономия при брони: -58,01 грн
135,69 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
402,31
Экономия при брони: -136,77 грн
265,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
158,61 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
320,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -70,80 грн
316,60 грн
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