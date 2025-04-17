Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,50
Экономия при брони: -127,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
212,48
Экономия при брони: -6,37 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
375,29
Экономия при брони: -11,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
400,30
Экономия при брони: -83,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,90
Экономия при брони: -128,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
187,60
Экономия при брони: -53,67 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
390,12
Экономия при брони: -129,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
235,56
Экономия при брони: -12,58 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,61
Экономия при брони: -37,09 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,90
Экономия при брони: -128,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
212,72
Экономия при брони: -60,83 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
342,57
Экономия при брони: -61,69 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
210,53
Экономия при брони: -58,96 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
343,93
Экономия при брони: -70,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
193,70
Экономия при брони: -58,01 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
402,31
Экономия при брони: -136,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -70,80 грн