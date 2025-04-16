Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
193,19
Экономия при брони: -6,28 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
351,56
Экономия при брони: -11,43 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
375,30
Экономия при брони: -56,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
249,21
Экономия при брони: -12,95 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,08
Экономия при брони: -31,21 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
220,49
Экономия при брони: -29,66 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
386,31
Экономия при брони: -126,23 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
203,77
Экономия при брони: -12,87 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
352,24
Экономия при брони: -34,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,80
Экономия при брони: -68,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -68,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
187,50
Экономия при брони: -24,50 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
403,03
Экономия при брони: -108,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
192,12
Экономия при брони: -17,87 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,35
Экономия при брони: -31,74 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
388,32
Экономия при брони: -71,71 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,80
Экономия при брони: -68,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
213,46
Экономия при брони: -53,81 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
386,75
Экономия при брони: -124,44 грн