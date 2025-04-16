Киев
Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)

Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
193,19
Экономия при брони: -6,28 грн
186,91 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
351,56
Экономия при брони: -11,43 грн
340,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
375,30
Экономия при брони: -56,10 грн
319,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
249,21
Экономия при брони: -12,95 грн
236,26 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,08
Экономия при брони: -31,21 грн
316,87 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
246,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
445,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
170,50 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
308,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
183,82 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
251,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
195,50 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
365,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -70,00 грн
319,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
220,49
Экономия при брони: -29,66 грн
190,83 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
386,31
Экономия при брони: -126,23 грн
260,08 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
203,77
Экономия при брони: -12,87 грн
190,90 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
352,24
Экономия при брони: -34,66 грн
317,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,80
Экономия при брони: -68,60 грн
319,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -68,20 грн
319,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
187,50
Экономия при брони: -24,50 грн
163,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -68,20 грн
319,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
132,92 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
403,03
Экономия при брони: -108,28 грн
294,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
171,62 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
271,21 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
193,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
192,12
Экономия при брони: -17,87 грн
174,25 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
348,35
Экономия при брони: -31,74 грн
316,61 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
132,92 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
388,32
Экономия при брони: -71,71 грн
316,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,80
Экономия при брони: -68,60 грн
319,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
213,46
Экономия при брони: -53,81 грн
159,65 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
386,75
Экономия при брони: -124,44 грн
262,31 грн
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