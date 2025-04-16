Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
430,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
220,70
Экономия при брони: -55,72 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
386,50
Экономия при брони: -102,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
205,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
369,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
192,24
Экономия при брони: -31,27 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
384,48
Экономия при брони: -126,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
175,35
Экономия при брони: -10,25 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
386,61
Экономия при брони: -102,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
167,55
Экономия при брони: -21,65 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
385,69
Экономия при брони: -127,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
185,13
Экономия при брони: -14,14 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
385,00
Экономия при брони: -70,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,20
Экономия при брони: -76,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
210,94
Экономия при брони: -65,04 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
382,18
Экономия при брони: -123,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
183,29
Экономия при брони: -42,59 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
332,21
Экономия при брони: -90,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
430,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
212,94
Экономия при брони: -72,24 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
385,80
Экономия при брони: -124,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
183,52
Экономия при брони: -43,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
381,63
Экономия при брони: -120,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,90
Экономия при брони: -131,90 грн