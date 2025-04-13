Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 343 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
188,51
Экономия при брони: -40,08 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
342,45
Экономия при брони: -33,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
188,01
Экономия при брони: -58,01 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
340,25
Экономия при брони: -74,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,40
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
387,80
Экономия при брони: -65,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
444,90
Экономия при брони: -122,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
187,58
Экономия при брони: -38,18 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
389,40
Экономия при брони: -121,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Bionorica SE