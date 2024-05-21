Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепамаг (Hepamag) Гепамаг (Hepamag) (557520) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 999,00 грн Без рецепта 30 шт от 999,00 грн В наличии в 80 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МКМ Найнекс Форма выпуска Раствор питьевой Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря