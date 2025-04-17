Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
891,71
Экономия при брони: -112,39 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1193,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1410,78
Экономия при брони: -202,42 грн
1208,36 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1257,50
Экономия при брони: -89,10 грн
1168,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
710,52
Экономия при брони: -102,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
375,36
Экономия при брони: -33,51 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1404,81
Экономия при брони: -122,54 грн
1282,27 грн