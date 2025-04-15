Днепр (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
727,57
Экономия при брони: -69,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1257,50
Экономия при брони: -80,60 грн
1176,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1412,18
Экономия при брони: -96,75 грн
1315,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1438,49
Экономия при брони: -123,06 грн
1315,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1416,95
Экономия при брони: -87,08 грн
1329,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1151,66
Экономия при брони: -74,90 грн
1076,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
771,44
Экономия при брони: -69,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1456,49
Экономия при брони: -141,06 грн
1315,43 грн