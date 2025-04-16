Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1469,12
Экономия при брони: -186,85 грн
1282,27 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1230,00
Экономия при брони: -78,00 грн
1152,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1441,36
Экономия при брони: -159,09 грн
1282,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1423,55
Экономия при брони: -149,28 грн
1274,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1150,22
Экономия при брони: -124,53 грн
1025,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1147,74
Экономия при брони: -121,92 грн
1025,82 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1457,99
Экономия при брони: -175,72 грн
1282,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1426,90
Экономия при брони: -152,63 грн
1274,27 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1418,93
Экономия при брони: -144,66 грн
1274,27 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
577,03
Экономия при брони: -64,12 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1230,00
Экономия при брони: -78,00 грн
1152,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
42,10
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1230,00
Экономия при брони: -78,00 грн
1152,00 грн