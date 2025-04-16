Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1404,66
Экономия при брони: -138,40 грн
1266,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
921,75
Экономия при брони: -63,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1439,17
Экономия при брони: -156,90 грн
1282,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
776,16
Экономия при брони: -92,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1047,50
Экономия при брони: -72,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1439,31
Экономия при брони: -157,04 грн
1282,27 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1415,72
Экономия при брони: -69,52 грн
1346,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1414,49
Экономия при брони: -132,22 грн
1282,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1429,36
Экономия при брони: -151,13 грн
1278,23 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1000,39 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1451,45
Экономия при брони: -169,18 грн
1282,27 грн