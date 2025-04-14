Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1172,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1347,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1386,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1331,47
Экономия при брони: -66,25 грн
1265,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1203,01
Экономия при брони: -73,36 грн
1129,65 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1344,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1251,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1411,36
Экономия при брони: -140,15 грн
1271,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1257,50
Экономия при брони: -84,70 грн
1172,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Гепамаг раствор питьевой пакет 10 мл №30
МКМ Найнекс
1152,60 грн