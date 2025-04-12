Слабительный сбор № 1 (Species catharticae № 1)
Слабительный сбор № 1 инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит крушины коры (Frangulae Сortex) 0,5 г; крапивы листья (Urticae folia) 0,333 г; тысячелистника травы (Millefolii herba) 0,167 г.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков листьев, стеблей, коры темно-зеленого, серо-бурого, темно-бурого цвета с беловатыми вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Слабительные средства. Код АТС А06А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества сбора оказывают мягкое слабительное действие за счет усиления перистальтики кишечника.
Показания
Хронические запоры.
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата или к другим растениям семейства Астровые (Сложноцветные). Хронические заболевания желудка и кишечника (гастрит, гастроэнтерит, колит) в период обострения, кишечные кровотечения и непроходимость, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, синдром «острого» живота, аппендицит, воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния, повышенная свертываемость крови, артериальная гипертензия, кровотечения, вызванные кистой, полипами и опухолями матки и ее придатков, склонность к тромбообразованию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Способ применения и дозы
2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.
Принимать в теплом виде на ночь и утром взрослым по ½ стакана, детям в возрасте старше 12 лет — по ¼-⅓ стакана. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде на ночь и утром взрослым по 1 стакану, детям в возрасте старше 12 лет — по ½-⅔ стакана.
Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции при гиперчувствительности к препарату (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При длительном применении могут развиться: коликоподобная боль, тошнота, рвота, боль в области желудка, диарея с метаболическими нарушениями, дегидратация, снижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 75 г в пачках с внутренним пакетом;
по 2,0 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Лектравы».