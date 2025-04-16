Слабительный сбор № 1 (Species catharticae № 1)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,35
Экономия при брони: -1,87 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,00
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
50,70
Экономия при брони: -2,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,81
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 4
58.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
40,78
Экономия при брони: -1,97 грн
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,06
Экономия при брони: -2,14 грн
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,80
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
107.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Центральная
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
109.4 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,28
Экономия при брони: -1,75 грн
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
110.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,71
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
111.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
112.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
113.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Констанция
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 74
113.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group