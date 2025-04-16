Слабительный сбор № 1 (Species catharticae № 1)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,95
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,46
Экономия при брони: -2,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,75
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,56
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,24
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,09
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,64
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
46,66
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,98
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В городах рядом
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается через 24 мин
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 24 мин
Александрия, просп. Соборный, 122-А
86.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
105.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
106.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,17
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
106.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,93
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,43
Экономия при брони: -2,36 грн