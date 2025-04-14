Слабительный сбор № 1 (Species catharticae № 1)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,58
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
50,05
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,01
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,78
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,56
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,60
Экономия при брони: -2,01 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
7.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
122.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,28
Экономия при брони: -2,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
130.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,67
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
131.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
131.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,09
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,37
Экономия при брони: -2,75 грн
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,00
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
142.1 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,41
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group