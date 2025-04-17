Слабительный сбор № 1 (Species catharticae № 1)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
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Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,35
Экономия при брони: -2,28 грн
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,27
Экономия при брони: -1,54 грн
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,41
Экономия при брони: -1,63 грн
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,57
Экономия при брони: -1,58 грн
Бажаемо здоровья
Хотяновка, ул. Непопа Константина, 45
112.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
55,75
Экономия при брони: -1,67 грн
Бажаемо здоровья
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,19
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Закревского Николая, 61/2
119.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,94
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,94
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,64
Экономия при брони: -2,56 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,40
Экономия при брони: -10,82 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,25
Экономия при брони: -1,63 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 6 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 36,6
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group