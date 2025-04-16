Слабительный сбор № 1 (Species catharticae № 1)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,56
Экономия при брони: -3,56 грн
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,25
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,20
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,76
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,56
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
Слабительный сбор № 1 сбор фильтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,55
Экономия при брони: -1,65 грн
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Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Слабительный сбор № 1 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
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Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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