Гиперчувствительность

Реакции гиперчувствительности к месне были зарегистрированы после применения месны как уропротектора. К ним относятся различные реакции со стороны кожи и подкожной клетчатки.

Кроме того, были зарегистрированы случаи тяжелых буллезных реакций и язвенных поражений кожи и слизистой оболочки. Некоторые реакции были рассмотрены как такие, которые согласовывались с синдромом Стивенса — Джонсона.

В некоторых случаях кожные реакции сопровождались одним или несколькими другими симптомами, такими как:

лихорадка;

сердечно-сосудистые симптомы;

признаки, которые согласовывались с острым нарушением функции почек;

легочные симптомы;

гематологические нарушения;

повышение уровня печеночных ферментов;

тошнота, рвота;

боль в конечностях, артралгия, миалгия, недомогание;

стоматит;

конъюнктивит.

Некоторые реакции проявлялись как анафилаксия.

Лихорадка сопровождалась, например, артериальной гипотонией, но при этом никаких кожных проявлений зарегистрировано не было.

Аутоиммунные заболевания связываются с повышенным риском развития аллергических и/или анафилактических реакций (см. раздел «Побочные реакции»). По этой причине защиту мочевыводящих путей с помощью Уромитексана® 400 мг у таких пациентов рекомендуется проводить после тщательной оценки соотношения риска/пользы и под медицинским наблюдением.

В случае применения месны в схемах лечения тяжелых системных аутоиммунных нарушений и злокачественных новообразований были зарегистрированы случаи тяжелых реакций, а также реакций легкой степени.

В большинстве случаев нежелательные реакции наблюдались во время или после первого введения или после нескольких недель применения месны. В других случаях нежелательная реакция развилась только после нескольких месяцев применения препарата.

При повторном применении отмечается тенденция к сокращению интервала до появления симптомов гиперчувствительности. Частота и/или тяжесть реакций зависят от введенной дозы. У некоторых пациентов реакции развивались после повторного введения препарата, иногда с увеличением тяжести.

Некоторые пациенты с наличием нежелательных реакций в анамнезе продемонстрировали положительные результаты теста по реакции замедленного типа со стороны кожи. Однако отрицательный результат по реакции замедленного типа не исключает наличия гиперчувствительности к месне. Положительные кожные реакции немедленного типа наблюдались у пациентов независимо от предыдущей экспозиции месны или наличия реакций гиперчувствительности в анамнезе, а также могли быть связаны с концентрацией раствора месны, который использовался в кожных тестах.

Врачи, которые назначают:

должны быть проинформированы о возможности развития таких побочных эффектов, а также о том, что эти нежелательные реакции могут ухудшаться после повторного применения препарата, а в некоторых случаях — быть опасными для жизни;

должны знать о том, что реакции гиперчувствительности на применение месны были интерпретированы как напоминающие клиническую картину сепсиса, а у пациентов с аутоиммунными нарушениями напоминающих обострение основного заболевания.

Тиоловые соединения

Месна представляет собой тиоловое соединение, то есть это сульфгидрильная (SH) группа, содержащая органическое соединение. Тиоловые соединения демонстрируют некоторое сходство в своем профиле нежелательных реакций, в том числе относительно потенциала вызывать кожные реакции. Примеры лекарственных средств, которые являются тиоловыми соединениями, включают амифостин, пеницилламин и каптоприл.

До сих пор не выяснено, имеют ли пациенты, у которых наблюдались нежелательные реакции на применение такого препарата, повышенный риск развития каких-либо реакций или аналогичных реакций к другому тиоловому соединению. Однако при рассмотрении дальнейшего применения другого тиолового соединения таким пациентам следует учитывать возможность повышенного риска развития нежелательных реакций.

С помощью месны нельзя предотвратить развитие геморрагического цистита у всех пациентов. Состояние пациентов должен контролироваться соответствующим образом.

Во время применения препарата необходимо поддерживать количество выделяемой мочи на достаточном уровне, как это требуется при лечении оксазафосфоринов.

Взаимодействия при выполнении лабораторных исследований

При применении месны возможные ложноположительные результаты тестов на основе натрия нитропруссида (в том числе тесты с использованием индикаторных полосок) на выявление кетоновых тел в моче. Добавление ледяной уксусной кислоты помогает отличить ложноположительные результаты (помутнение вишнево-красного цвета) от истинных положительных результатов (красновато-пурпурное окрашивание, которое становится более интенсивным).

При применении месны возможные ложноположительные результаты скрининговых тестов на основе реагента Тиллмана на выявление аскорбиновой кислоты в моче.

Применение гериатрическим пациентам

В общем выбор дозы для пациентов пожилого возраста требует осторожности, учитывая повышенную частоту ухудшения функции печени, почек или сердца, а также наличия сопутствующих заболеваний или одновременного применения других лекарственных средств. Однако соотношение оксазафосфоринов и месны следует хранить неизмененным (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Уромитексан® 400 мг содержит натрий, но в количестве, меньшем 1 ммоль (23 мг) натрия на 10 мл препарата.