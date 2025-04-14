Уромитексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
2816,26 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
115.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
2841,39 грн
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
1894,34 грн
Подорожник
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
186.5 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Ольшанка, ул. Мира, 36
195.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Помошная, пл. Базарная, 1
202.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Бобринец, ул. Независимости, 109
207.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
212.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
212.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
214.4 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
214.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
214.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
227.0 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
230.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3344,50 грн