Уромитексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
2651,75
Экономия при брони: -168,23 грн
2483,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3234,50
Экономия при брони: -130,10 грн
3104,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3242,34
Экономия при брони: -167,79 грн
3074,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3231,83
Экономия при брони: -157,28 грн
3074,55 грн
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
62.5 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3350,30
Экономия при брони: -5,70 грн
3344,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,80 грн