МЕСНА (MESNUM)

взрослым обычно вводят в/в в дозе, составляющей 20% дозы оксазафосфорина, одновременно с введением цитостатического средства, а затем повторно в той же дозе через 4 и 8 ч.

Детям целесообразно вводить чаще (до 6 раз) и с более короткими интервалами (каждые 3 ч).

При длительной инфузии ифосфамида рекомендуется следующая схема применения: месну назначают в дозе, составляющей 20% дозы ифосфамида, в начале введения цитостатика, затем — в дозе, равной дозе ифосфамида, посредством длительной инфузии во время введения и далее — в течение 6–12 ч после окончания инфузии ифосфамида.

Ингаляции месны проводят через мундштук или маску при помощи ингалятора (в условиях атмосферного давления) в положении сидя. При этом используют 3–6 мл р-ра (0,6–1,2 г месны) без разведения или в разведении (1:1) дистиллированной водой или изотоническим р-ром натрия хлорида. Ингаляции можно также проводить с периодическим повышением давления, используя специальные аппараты. Ингаляции проводят 3–4 раза в сутки, курс лечения — от 2 до 24 дней. При необходимости лечение повторяют.

Для капельного введения через интратрахеальную трубку используют 1–2 мл р-ра (0,2–0,4 г месны), растворенного в таком же количестве дистиллированной воды или изотонического р-ра натрия хлорида. Процедуру повторяют каждый час до разжижения и выведения секрета.

При гайморите после предварительного промывания гайморовой пазухи в нее вводят 2–3 мл р-ра. Процедуру можно повторять каждые 2–3 дня.

Длительность курса лечения устанавливают индивидуально. Р-р месны можно применять в течение продолжительного времени, например при лечении муковисцидоза или при ХОБЛ.