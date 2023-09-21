МЕСНА (MESNUM) Действующее вещество
USPDDN, NLM, RTECS: натрия 2-меркаптоэтансульфонат.
уропротекторное средство. Стабилизирует уротоксические гидроксиметаболиты оксазафосфоринов (циклофосфамид, ифосфамид), а также образует дополнительные соединения с акроилеином, благодаря чему достигается местный детоксикационный эффект в мочевых путях.
Кроме того, месна обладает муколитическим эффектом, подобным действию ацетилцистеина, однако месна более эффективно разрывает бисульфидные связи макромолекулярных соединений, обусловливающих вязкость секрета. Облегчает отхождение мокроты, не оказывая неблагоприятного воздействия на слизистую оболочку дыхательных путей. Эффективен при скоплении слизистого секрета в просвете дыхательных путей, а также при наличии в мокроте примеси гноя или сгустков крови. Хорошо всасывается из дыхательных путей и в неизмененном виде быстро выводится из организма.
профилактика уротоксического действия оксазафосфоринов во время проведения цитостатической терапии, особенно при лечении ифосфамидом или циклофосфамидом в высоких дозах пациентов группы риска (состояние после лучевой терапии органов малого таза, цистит при предшествующем лечении оксазафосфоринами, заболевания мочевых путей).
В виде ингаляций или вливаний применяют при скоплении вязкого секрета в дыхательных путях: в послеоперационный период для облегчения отхождения мокроты и для предотвращения легочных осложнений, обусловленных накоплением секрета в просвете бронхов (состояния после нейрохирургических вмешательств, операций на грудной клетке, при проведении интенсивной терапии); при травмах грудной клетки (для облегчения резорбции сгустков крови, смешанных со слизью); муковисцидозе; БА (ограничения — см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ); хроническом бронхите (особенно обструктивном); эмфиземе легких; бронхоэктазах; ателектазах вследствие закупорки бронхов сгустками слизи. Вливания проводят при синусите или серозном среднем отите (для облегчения оттока секрета), а также для санации бронхов при интенсивной терапии или проведении наркоза.
взрослым обычно вводят в/в в дозе, составляющей 20% дозы оксазафосфорина, одновременно с введением цитостатического средства, а затем повторно в той же дозе через 4 и 8 ч.
Детям целесообразно вводить чаще (до 6 раз) и с более короткими интервалами (каждые 3 ч).
При длительной инфузии ифосфамида рекомендуется следующая схема применения: месну назначают в дозе, составляющей 20% дозы ифосфамида, в начале введения цитостатика, затем — в дозе, равной дозе ифосфамида, посредством длительной инфузии во время введения и далее — в течение 6–12 ч после окончания инфузии ифосфамида.
Ингаляции месны проводят через мундштук или маску при помощи ингалятора (в условиях атмосферного давления) в положении сидя. При этом используют 3–6 мл р-ра (0,6–1,2 г месны) без разведения или в разведении (1:1) дистиллированной водой или изотоническим р-ром натрия хлорида. Ингаляции можно также проводить с периодическим повышением давления, используя специальные аппараты. Ингаляции проводят 3–4 раза в сутки, курс лечения — от 2 до 24 дней. При необходимости лечение повторяют.
Для капельного введения через интратрахеальную трубку используют 1–2 мл р-ра (0,2–0,4 г месны), растворенного в таком же количестве дистиллированной воды или изотонического р-ра натрия хлорида. Процедуру повторяют каждый час до разжижения и выведения секрета.
При гайморите после предварительного промывания гайморовой пазухи в нее вводят 2–3 мл р-ра. Процедуру можно повторять каждые 2–3 дня.
Длительность курса лечения устанавливают индивидуально. Р-р месны можно применять в течение продолжительного времени, например при лечении муковисцидоза или при ХОБЛ.
повышенная чувствительность к месне.
возможны флебит в месте введения, гиперергические реакции. В случае превышения разовой дозы 60 мг/кг — тошнота, рвота, диарея (зачастую их сложно дифференцировать с проявлениями побочных эффектов оксазафосфоринов).
При ингаляционном/интратрахеальном применении иногда появляется кашель и/или усиливается бронхоспазм у больных БА, у пациентов, сенсибилизированных к лекарственным средствам в форме аэрозоля; известны случаи появления жгучей загрудинной боли при применении 20% р-ра, в такой ситуации концентрацию р-ра следует снизить до 10% путем добавления равного количества воды.
месна не устраняет других побочных эффектов цитостатиков, поэтому при ее применении необходимо проводить поддерживающую и симптоматическую терапию в полном объеме.
месна несовместима с цисплатином in vitro, однако не взаимодействует с ним in vivo, если средства вводят раздельно. Совместима с ифосфамидом и циклофосфамидом, поэтому ее можно смешивать с ними в одном обьеме.
Месну можно применять с антибиотиками, за исключением аминогликозидов (в частности канамицин, гентамицин), которые снижают ее активность; допустимо сочетание с ГКС или бронходилататорами.