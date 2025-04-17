Уромитексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
2816,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3036,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 58 мин
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 58 мин
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Винницкая, 25
72.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Шевченко, 21
73.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
73.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 28 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3031,90 грн