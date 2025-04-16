Уромитексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
2841,39 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
1973,17 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
1894,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 15
111.4 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
2816,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
122.0 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
122.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
125.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Долинская, ул. Центральная, 144
143.7 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
143.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
145.6 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
147.1 км
Уромитексан® 400 мг раствор для инъекций 400 мг ампула 4 мл №15
Baxter AG
3330,00 грн