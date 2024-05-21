Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепатосорбин (Hepatosorbin) Гепатосорбин (Hepatosorbin) (431190) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 382,18 грн Без рецепта 30 шт, 450 мг от 382,18 грн В наличии в 229 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Озимук Фарм Форма выпуска Капсулы Дозировка 450 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря