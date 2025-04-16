Гепатосорбин (Hepatosorbin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
604,92
Экономия при брони: -19,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
617,18
Экономия при брони: -32,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
623,70
Экономия при брони: -79,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
411,61
Экономия при брони: -48,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
598,81
Экономия при брони: -83,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
623,70
Экономия при брони: -79,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
617,53
Экономия при брони: -80,23 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
607,41
Экономия при брони: -70,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
207,69
Экономия при брони: -26,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
618,17
Экономия при брони: -74,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
581,98
Экономия при брони: -79,87 грн