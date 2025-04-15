Гепатосорбин (Hepatosorbin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
598,70
Экономия при брони: -85,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
599,15
Экономия при брони: -85,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
627,00
Экономия при брони: -81,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
208,66
Экономия при брони: -26,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
585,68
Экономия при брони: -66,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
592,34
Экономия при брони: -78,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
579,57
Экономия при брони: -53,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
617,65
Экономия при брони: -32,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн