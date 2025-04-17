Гепатосорбин (Hepatosorbin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,48
Экономия при брони: -62,43 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
416,94
Экономия при брони: -50,96 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
597,07
Экономия при брони: -71,58 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
625,10
Экономия при брони: -76,40 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
625,10
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
593,03
Экономия при брони: -67,98 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
597,91
Экономия при брони: -72,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
583,27
Экономия при брони: -48,47 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
586,97
Экономия при брони: -52,17 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
625,10
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
620,99
Экономия при брони: -100,85 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
386,97
Экономия при брони: -40,25 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
187,94
Экономия при брони: -7,09 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
625,10
Экономия при брони: -76,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн