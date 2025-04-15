Гепатосорбин (Hepatosorbin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
619,22
Экономия при брони: -89,84 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
617,82
Экономия при брони: -73,93 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
627,00
Экономия при брони: -81,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
627,00
Экономия при брони: -81,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
586,41
Экономия при брони: -63,16 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн