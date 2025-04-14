Гепатосорбин (Hepatosorbin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
613,37
Экономия при брони: -28,26 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
607,64
Экономия при брони: -22,47 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
585,96
Экономия при брони: -60,14 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
582,04
Экономия при брони: -56,22 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
626,60
Экономия при брони: -80,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
621,56
Экономия при брони: -78,17 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
623,70
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
597,87
Экономия при брони: -30,72 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
599,99
Экономия при брони: -71,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
387,43
Экономия при брони: -25,51 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гепатосорбин капсулы 450 мг №30
Озимук Фарм
626,60
Экономия при брони: -80,90 грн