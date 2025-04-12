Пикосен микра (Picosen micra)
Пикосен микра инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г геля содержит натрия докузата 12 мг;
вспомогательные вещества: глицерин, натрия карбоксиметилцеллюлоза, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель ректальный.
Основные физико-химические свойства: бесцветная опалесцирующая жидкость с консистенцией жидкого геля.
Фармакотерапевтическая группа
Слабительные средства. Клизмы.
Код ATС A06A G10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Средство способствует смягчению и облегчению продвижения каловых масс, стимулирует рефлекс дефекации.
Натрия докузат способствует задержке воды в каловых массах, что увеличивает их объем. Время наступления эффекта — 5–20 минут после введения.
ПИКОСЕН® МИКРА действует локально в прямой кишке.
Фармакокинетика.
Минимальное всасывание не может быть исключено даже при ректальном применении.
Показания
Симптоматическое лечение периодических запоров, когда необходимо применение клизмы. Подготовка к эндоскопическому исследованию прямой кишки.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.
Кишечная непроходимость, геморрой, анальные трещины, анальное кровотечение, воспалительные заболевания кишечника, абдоминальная боль, тошнота, рвота, язвенный колит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Необходимо осторожно применять с лекарственными средствами, вызывающими гипокалиемию, способствующую появлению нарушений сердечного ритма (в том числе пируэтной желудочковой тахикардии) и увеличению токсичности некоторых препаратов, например дигоксина. Лекарственные средства, вызывающие гипокалиемию: гипокалиемические диуретики, отдельно или в комбинации, стимулирующие слабительные средства, глюкокортикоиды, тетракозактид и амфотерицин В (внутривенно).
ПИКОСЕН® МИКРА может усиливать абсорбцию других лекарственных средств. Натрия докузат может усугублять гепатотоксичность других препаратов.
Особенности применения
Не рекомендуется длительное применение (при неэффективности 1–2 разового применения необходимо пересмотреть тактику лечения).
Применение лекарственного средства недопустимо при язвенном колите.
Лекарственное средство содержит глицерин, который может оказывать мягкое слабительное действие.
Способ применения и дозы
Применять ректально.
Гель вводить в прямую кишку с помощью тубы-канюли (микроклизму). Снять защитный колпачок. Ввести остроконечную часть тубы-канюли в прямую кишку и выдавить содержимое всей тубы. Вынуть тубу-канюлю, не ослабляя сжатие.
При необходимости каплю геля можно использовать для смазки канюли.
Симптоматическое лечение запоров: 1 туба-канюля в сутки.
Подготовка к эндоскопическому обследованию прямой кишки: 1 туба-канюля за 5–20 минут до запланированного времени стула.
Дети
Не применять лекарственное средство детям в возрасте младше 18 лет.
Побочные реакции
Частота побочных реакций определена по такой классификации: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100), редко (≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно определить на основе имеющихся данных).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень редко — проктит; частота неизвестна — при длительном лечении: ощущение жжения в области ануса, ректальная боль, ректальное кровотечение.
Наличие глицерина может привести к нарушению пищеварения и диареи.
Со стороны гепатобилиарной системы: случаи гепатотоксичности были обнаружены при пероральном применении натрия докузата, особенно у пациентов, одновременно применявших другие слабительные средства.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — крапивница.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 г в тубе-канюле; по 6 туб-канюль в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».