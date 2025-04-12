Необходимо осторожно применять с лекарственными средствами, вызывающими гипокалиемию, способствующую появлению нарушений сердечного ритма (в том числе пируэтной желудочковой тахикардии) и увеличению токсичности некоторых препаратов, например дигоксина. Лекарственные средства, вызывающие гипокалиемию: гипокалиемические диуретики, отдельно или в комбинации, стимулирующие слабительные средства, глюкокортикоиды, тетракозактид и амфотерицин В (внутривенно).

ПИКОСЕН® МИКРА может усиливать абсорбцию других лекарственных средств. Натрия докузат может усугублять гепатотоксичность других препаратов.