Пикосен микра (Picosen micra)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
289,36
Экономия при брони: -46,34 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
294,05
Экономия при брони: -50,63 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
296,06
Экономия при брони: -102,57 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
325,60
Экономия при брони: -73,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
272,22
Экономия при брони: -62,47 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пикосен® Микра гель ректальный 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"