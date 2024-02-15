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Активные вещества — “Д”ДОКУЗАТ НАТРИЙ (DOCUSATUM NATRICUM)

ДОКУЗАТ НАТРИЙ (DOCUSATUM NATRICUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Пикосен® Микра гель ректальный, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Микра Гель ректальный, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 809 аптеках
от 183,17 грн
Цены в аптеках
Докулак ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; ИнтерХим
Докулак ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 ИнтерХим
В 477 аптеках
от 52,10 грн
Цены в аптеках
Слабигель-Здоровье гель ректальный, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6; Здоровье
Слабигель-Здоровье Гель ректальный, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 Здоровье
В 4 аптеках
от 216,27 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: гель ректальный.
ДОКУЗАТ НАТРИЙ (DOCUSATUM NATRICUM)
CAS №: 577-11-7 C20H38O7S·Na
USPDDN, HSDB, RTECS, TSCAINV: бутандиоевой кислоты, сульфо-, 1,4-бис(2-этилгексил) эфир, натриевая соль.
USPDDN: натрия 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат.
HSDB, RTECS: 1,4-бис(2-этилгексил) натрия сульфосукцинат; бис(2-этилгексил) S-натрия сульфосукцинат; или диоктил натрий сульфосукцинат.
RTECS: 2-этилгексил сульфосукцинат натрия; или бис(2-этилгексил)натрия сульфосукцинат; или диоктиловый эфир натрия сульфосукцината.
Форма выпуска: гель ректальный.

слабительное средство. При введении в прямую кишку размягчает каловые массы и, инициируя рефлекс дефекации, способствует их выведению. Время наступления эффекта — 5–20 мин после введения.

запор, подготовка к эндоскопическому исследованию нижних отделов толстой кишки.

ректально в дозе 0,12 г. При необходимости ректальное введение геля можно повторить.

повышенная чувствительность к докузату натрия, геморрой в фазе обострения, трещины анального отверстия, геморрагический проктит, геморрагический колит.

ощущение жжения в прямой кишке, застойные явления в прямой кишке (при длительном применении).

не использовать для длительного лечения (в случае неэффективности одно-двукратного применения заменить другим слабительным средством).