ДОКУЗАТ НАТРИЙ (DOCUSATUM NATRICUM) Действующее вещество
Пикосен® Микра Гель ректальный, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 183,17 грн
от 216,27 грн
Форма выпуска: гель ректальный.
CAS №: 577-11-7 C20H38O7S·Na
USPDDN, HSDB, RTECS, TSCAINV: бутандиоевой кислоты, сульфо-, 1,4-бис(2-этилгексил) эфир, натриевая соль.
USPDDN: натрия 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат.
HSDB, RTECS: 1,4-бис(2-этилгексил) натрия сульфосукцинат; бис(2-этилгексил) S-натрия сульфосукцинат; или диоктил натрий сульфосукцинат.
RTECS: 2-этилгексил сульфосукцинат натрия; или бис(2-этилгексил)натрия сульфосукцинат; или диоктиловый эфир натрия сульфосукцината.
USPDDN: натрия 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат.
HSDB, RTECS: 1,4-бис(2-этилгексил) натрия сульфосукцинат; бис(2-этилгексил) S-натрия сульфосукцинат; или диоктил натрий сульфосукцинат.
RTECS: 2-этилгексил сульфосукцинат натрия; или бис(2-этилгексил)натрия сульфосукцинат; или диоктиловый эфир натрия сульфосукцината.
Форма выпуска: гель ректальный.
слабительное средство. При введении в прямую кишку размягчает каловые массы и, инициируя рефлекс дефекации, способствует их выведению. Время наступления эффекта — 5–20 мин после введения.
запор, подготовка к эндоскопическому исследованию нижних отделов толстой кишки.
ректально в дозе 0,12 г. При необходимости ректальное введение геля можно повторить.
повышенная чувствительность к докузату натрия, геморрой в фазе обострения, трещины анального отверстия, геморрагический проктит, геморрагический колит.
ощущение жжения в прямой кишке, застойные явления в прямой кишке (при длительном применении).
не использовать для длительного лечения (в случае неэффективности одно-двукратного применения заменить другим слабительным средством).